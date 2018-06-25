Свыше 500 человек стали гостями российской фан-зоны ЧМ на главной площади Загреба

На главной площади города прошел интерактивный урок русского языка, а также ряд развлекательных мероприятий

БЕЛГРАД, 25 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Свыше 500 человек приняли участие в развлекательной программе в российской зоне болельщика чемпионата мира по футболу на главной площади хорватской столицы Бана Йелачича. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представительница Россотрудничества в Загребе Наталья Якимчук.

В понедельник сборная России в матче группового этапа чемпионата мира в Самаре проиграла команде Уругвая со счетом 0:3.

"Массовые мероприятия в российской фан-зоне под лозунгом "Гордись!" начались в 14:00 (15:00 мск) за два часа до матча сборных России и Уругвая. На главной площади Загреба - Бана Йелачича - прошел интерактивный урок русского языка, каждый желающий смог выучить несколько слов по-русски, которые относятся к чемпионату мира: "гол", "мяч", "стадион". В подарок зрители получали красивые карточки с волком Забивакой, а дети активно фотографировались с Машей и Медведем, поскольку этот российский мультфильм очень популярен в Хорватии. Вокруг пели и танцевали люди, наряженные в русские народные костюмы, затем проводились различные спортивные состязания, победителям вручались сувениры", - рассказала Якимчук.

По ее словам, после развлекательной программы началась видеопрезентация российских городов, в которых проходит чемпионат, зрителям также предлагались материалы страноведческого содержания. Затем собравшиеся на огромном экране посмотрели матч, после которого представители Россотрудничества поздравили хорватский народ с Днем государственности, который в понедельник празднуется в республике.

"Основным событием сегодняшнего вечера стал концерт ансамбля русской песни "Калинка" из города Чаковец, это стало таким российским подарком хорватам в День государственности. В программе были русские народные песни, казачьи песни, а также песни, рассказывающие о конкретных российских городах. Прямо со сцены прошел экспресс-урок русского языка, в ходе которого зрители узнали как звучит на русском "Хорватия", "Я из Хорватии", выучили некоторые фразы, которые могут пригодиться болельщику. Люди также познакомились с российскими реалиями, например, узнали, что такое валенки", - рассказала представительница Россотрудничества.

Интересная и разнообразная программа собрала большое число туристов, жителей Загреба, гулявших в выходной день с детьми, а также российских соотечественников. Матч 1/8 финала сборная России проведет в столичных "Лужниках" 1 июля. Соперник российских футболистов определится по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые проходят в понедельник. На выход в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по 4 очка после двух туров) и иранцы (3).