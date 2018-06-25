Кудряшов: сборной России нужно устранить грубые ошибки для успешной игры в плей-офф ЧМ

В понедельник российская команда в заключительной игре группового этапа чемпионата мира уступила уругвайцам со счетом 0:3

В понедельник российская команда в заключительной игре группового этапа чемпионата мира уступила уругвайцам со счетом 0:3. Сборная России вышла в плей-офф турнира со второго места группы А.

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны устранить грубые ошибки, чтобы успешно выступить в плей-офф домашнего чемпионата мира. Об этом журналистам заявил защитник российской команды Федор Кудряшов.

"Считаю, что мы просто допустили грубые индивидуальные ошибки, от этого такой результат. Мы сами настраивались, и тренерский штаб говорил о важности этой игры, никакой расхлябанности и недооценки соперника не было. Тренерский штаб подскажет нам какие-то нюансы, голы со стандартов стали результатом собственных ошибок", - сказал Кудряшов.

"Нам нужно убрать собственные ошибки, чтобы сыграть успешно в 1/8 финала. Внутри опустошение и расстройство от результата. Надеюсь, это поражение не скажется на психологии команды, может быть, даже подстегнет нас. Кто попадется, с тем и будем играть, без разницы", - добавил он.

Матч 1/8 финала с участием сборной России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".