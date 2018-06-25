Футболисты Зобнин и Кутепов прошли допинг-контроль после матча с уругвайцами

В понедельник сборная России уступила уругвайцам со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу Илья Кутепов и Роман Зобнин были вызваны на допинг- контроль после матча чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Футболисты сборной России в понедельник уступили уругвайцам со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. На первой строчке расположилась команда Уругвая с девятью очками, третье место заняла сборная Саудовской Аравии (3 очка), четвертое - команда Египта (0).

"Допинг-контроль проходят Зобнин и Кутепов", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что приняло выводы расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по возможным нарушениям в российском футболе. В мае ФИФА сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов.