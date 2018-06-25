Вратарь сборной Египта поблагодарил коллег по команде за возможность установить рекорд ЧМ

45-летний Эссам Эль-Хадари, вышедший на поле в матче против саудовцев, стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира по футболу

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари, ставший самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира по футболу, благодарен своей команде за возможность установить рекорд. Об этом он сказал журналистам.

Встреча сборных Египта и Саудовской Аравии (1:2) прошла в понедельник в Волгограде. В ворота Эль-Хадари было назначено два пенальти, один удар ему удалось парировать. Команда Египта проиграла все три матча на групповом этапе и выбыла из борьбы.

"Я сегодня самый счастливый человек на земле, но мне очень жаль наших людей - наших фанатов и всех египтян. Мои коллеги по команде дали мне возможность установить этот рекорд, но мне очень жаль, что мы получили такие результаты. Мне очень жаль всех египетских фанатов", - сказал 45-летний Эль-Хадари.

Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет. Рекорд по этому показателю с учетом квалификационных раундов чемпионатов мира принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду (46 лет, 2004 год).