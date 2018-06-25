Эксперт: арбитр матча сборных России и Уругвая на ЧМ отсудил достойно и не мешал играть

В понедельник сборная России проиграла в матче третьего тура чемпионата мира команде Уругвая со счетом 0:3

В понедельник сборная России проиграла в матче третьего тура чемпионата мира команде Уругвая со счетом 0:3. На 36-й минуте Дьедиу удалил с поля за вторую желтую карточку защитника российской сборной Игоря Смольникова, а также не назначил пенальти после нарушения правил на нападающем Артеме Дзюбе. После игры полузащитник Александр Самедов заявил, что арбитр матча "порой принимал очень странные решения".

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный арбитр матча чемпионата мира между сборными России и Уругвая Маланг Дьедиу достойно отработал встречу и не мешал футболистам играть. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

"Дело Самедова - научиться подавать стандартные положения, делать это с закрытыми глазами, а не всем за шиворот. Судья отработал достойно, не мешал играть, принимал объективные решения в обе стороны. Удаление Смольникова - это эффект попустительства арбитров нашего чемпионата, они не видят таких нарушений, поэтому футболисты привыкают к такой игре. Смольников отличается не очень миролюбивой игрой против соперников, это его стиль, хорошо, что не травмировал еще уругвайца, поэтому удаление закономерно", - сказал Хусаинов.

"Что касается пенальти, до того, как упасть, Дзюба сам нарушал правила, поэтому здесь все в компетенции арбитра. На фоне того, что команда - хозяйка чемпионата мира, если бы арбитр поставил пенальти, то дал бы повод о чем-то говорить. Зачем нам нужна такая помощь? Грубые нарушения со стороны арбитров нам не нужны", - отметил эксперт.

Сборная России заняла второе место в группе A чемпионата мира, набрав шесть очков. На первой строчке расположилась команда Уругвая с девятью очками. Третье место заняла сборная Саудовской Аравии (3 очка), четвертое - команда Египта (0).