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25 июня, 21:00
Спасибо, Россия: Калининград готовится принять третий матч чемпионата мира
Болельщики сборной Испании
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На калининградском стадионе в понедельник встретятся сборные Испании и Марокко

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Сотни марокканских и испанских болельщиков сменили на улицах Калининграда сербов и швейцарцев в ожидании третьей игры группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Испании и Марокко, которая начнется в самом западном регионе нашей страны в 21:00 мск.

Переменчивый балтийский климат и дождь, который периодически идет в Калининграде уже третий день, не смогли охладить их пыла. Традиционной точкой сбора любителей футбола стала площадь Победы в центре города, которая окрасилась в цвета флага Марокко, а также наполнилась боем барабанов, гулом вувузел и кричалками.

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Несмотря на то, что Испания гораздо ближе к Калининграду, улицы города наводнили в основном болельщики сборной Марокко. Они же пришли встречать к гостинице и испанскую команду. "Звезды футбола - они всегда звезды, независимо от того, за какую сборную они играют. Конечно, мы приехали поддержать свою сборную, но это не мешает нам уважать нашего соперника - команду Испании", - отметил в беседе с ТАСС болельщик из Марокко Юнис.

Болельщики из африканской страны также стали основными заводилами на площади Победы - в ожидании игры они не просто фотографировались на фоне храма Христа Спасителя и памятников, но устроили вечеринку с песнями и танцами по барабан. Хитом, который собрал вокруг барабанщика наибольшее число зрителей, стала песня "Спасибо, Россия", которую марроканцы исполняли с характерным акцентом.

"Мы говорим спасибо вашей стране за то, что дружелюбно приняла нас. Мы уже были в Москве, Санкт-Петербурге и теперь вот приехали в Калининград - это уникальное место с уникальным расположением. Посмотреть Балтийское море нам не удалось в Санкт-Петербурге, надеемся, что помимо красивого футбола мы увидим здесь и море", - рассказал марокканский болельщик Хасан.

Он добавил, что сегодня ждет от своей команды победы. "Счет будет 2:1 в нашу пользу. Игра с Испанией - серьезное испытание для нашей команды, но уверен, мы победим", - спрогнозировал исход матча Хасан.

Viva, Испания!

Испанские болельщики, в отличие от любителей футбола из Марокко, оказались более тихими, они прогуливались по улицам, фотографировали достопримечательности и сидели в кафе. Волонтеры, которые работают с болельщиками, также подтвердили корреспонденту ТАСС, что перевес явно на стороне марокканцев. "Марокканских болельщиков точно больше, они везде - я живу на окраине города и вчера, отработав смену, я поехал домой и встретил марокканцев даже на окраине", - рассказал волонтер Вадим.

Однако корреспонденту ТАСС все же удалось поговорить с испанскими фанатами. "Мы в России впервые, хорошая страна, интересные люди. Сегодняшний матч закончится со счетом 4:0 в нашу пользу, у нас сильная команда", - рассказал болельщик из Испании Рамон.

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Он добавил, что на этом турнире он ждет от своей команды чемпионства. "У нас новый тренер, мощные игроки, все это должно привести нас к победе и не повторить ошибок прошлого", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как его команда будет играть на нынешнем турнире после того, как она не смогла пройти групповой этап чемпионата мира 2014 года.

Его друг по имени Симон также рассказал ТАСС, что не хотел бы видеть соперником своей национальной сборной российскую команду на данном чемпионате. "Победить мы сможем кого угодно, у нас самая сильная команда. Но ваша сборная играет дома, нам бы не хотелось становится соперниками хозяев чемпионата", - сказал Симон.

Болеем за Россию

Очередная порция осадков в Калининграде начала падать с неба ровно в тот момент, когда в Самаре начался матч между сборными России и Уругвая. Несмотря на это, болельщики все равно пошли в фан-зону, чтобы поддержать российских футболистов, а незадолго до стартового свистка у входа в зону скопилась длинная очередь.

Болельщики из Испании, Марокко и России сошлись в одном - на этом матче они будут поддерживать команду России. "Мы поддерживаем Россию - ваша команда показывает хорошую игру на этом чемпионате. Мы желаем удачи вашей сборной", - отметил в беседе с ТАСС испанский болельщик Антонио.

Однако сегодня удача была не на стороне сборной России, уже в первом тайме в ее ворота было забито два мяча, а во втором тайме хозяева пропустили еще один гол. "Обидно, что так получилось. Мы видим лица расстроенных российских фанатов, надеемся, что сегодня не выйдем со стадиона с таким же настроением", - поделился своими впечатлениями марокканский болельщик Алам.

Кого поддерживать

При этом мнения российских болельщиков разделились, примерно половина из опрошенных корреспондентом ТАСС будет сегодня поддерживать команду Испании, а вторая часть отдала свое предпочтение марокканцам.

"Мы с Сахалина, приезжаем каждый год к родственникам отдохнуть в Калининград. На матч не попадаем, но все равно рады быть тут, погрузится в атмосферу футбола. Поддерживать сегодня будем команду Марокко, испанцы и так сильные, а вот марокканцам нужна поддержка", - рассказала ТАСС россиянка Елена.

Другую точку зрения высказал Игорь из Москвы. "У сборной Марокко нет шансов. Вы видели состав сборной Испании? Я буду однозначно поддерживать их", - сказал он.

Свое предпочтение марокканцам также отдает и местный "оракул" - лисенок Куршик, который обитает в заповеднике на Куршской косе. Как сообщили в пресс-службе заповедника, после недолгих раздумий на импровизированном футбольном поле, куда его выпустили, он выбрал флаг Морокко. Однако предыдущие пророчества Куршика сбылись лишь раз - из двух игр, которые уже прошли на стадионе в Калининграде, лисенок смог верно угадать исход только одной из них.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 16 июня в Калининграде прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), а 22 июня на стадионе встретились команды Сербии и Швейцарии (1:2). Также на стадионе "Калининград" состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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