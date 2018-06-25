Хорватские футболисты тренируются в полном составе перед матчем с исландцами

В тренировке на стадионе "Ростов-Арена" принимают участие 22 футболиста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии в полном составе проводит тренировочное занятие перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Исландии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В тренировке на стадионе "Ростов-Арена" принимают участие 22 футболиста. Ранее нападающий Никола Калинич был исключен из заявки команды на чемпионат мира из-за отказа выйти на замену в первом матче группового этапа против нигерийцев. В течение открытых для журналистов 15 минут тренировки хорватские футболисты провели разминку и приступили к упражнениям с мячом. Сборная тренировалась при комфортной погоде 27 градусов тепла, жара в городе спала.

Футболисты сборной Хорватии прилетели в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Исландии в воскресенье. Матч группы D между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.