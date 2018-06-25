Фанаты в Нижнем Новгороде верят в будущее сборной России на ЧМ, несмотря на поражение

Российская команда уступила сборной Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Трансляция велась на больших экранах и собрала несколько тысяч человек, однако площадка была заполнена не полностью. Вероятной причиной этого стали два фактора. Первый - тридцатиградусная жара, заставлявшая зрителей прятаться в тени зонтиков, простаивать по полчаса в очереди за водой и защищаться от солнечного удара головными уборами. Второй фактор - матч проходил в понедельник в рабочее время.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Фанаты в Нижнем Новгороде верят в будущее российской сборной на чемпионате мира по футболу, несмотря на поражение россиян во встрече с уругвайцами (0:3). Об этом корреспондентам ТАСС сказали зрители, которые смотрели трансляцию матча на площадке фестиваля болельщиков.

Во время встречи фанаты активно поддерживали команду и особенно своего земляка полузащитника Дениса Черышева. В момент забитых голов площадь погружалась на некоторое время в тишину, но неодобрительных возгласов не слышалось. Наоборот, болельщики подгоняли команду криками и гудками дуделок.

"Встреча по большому счету ничего не решала, наши ребята и так сыграют в плей-офф, первый матч уже 1 июля в Москве. Сегодняшнее поражение - это не катастрофа, проиграна битва, а не война. Продолжим поддерживать команду России, у них все еще впереди", - сказал ТАСС болельщик Валерий Козлов, который прибыл из Миасса (Челябинская область).

С ним согласен другой фанат по имени Михаил, который укутался в большой флаг России. "Конечно, ничего не потеряно, - включился он в обсуждение, - просто пропустили нелепые голы и потеряли кураж. Продолжаем болеть за страну, за сборную. Вперед!".

"Не знаю как остальные, но я расстроена", - отметила болельщица, студентка по имени Галина. Она тоже верит в будущее сборной, рассчитывая, что команда доберется до полуфинала. "Все-таки дома играем, родные стены должны помочь", - заметила она. Иностранцев на площади Минина и Пожарского, где расположена фан-зона, было замечено крайне мало, они не отдавали предпочтений какой-либо команде, желая просто погрузиться в атмосферу большого футбола.

Болел весь город

На главной ресторанной улице Рождественской в Нижнем Новгороде было чуть менее шумно, чем в фан-зоне, однако накал футбольных страстей чувствовался и здесь. Многие рестораны вывесили на двери флаги с российским триколором, из каждого заведения доносился транслируемый шум с самарского стадиона, где проходила игра, и голос комментатора. Прогнозы на чемпионат посетители кафе давали самые оптимистичные.

"Два красивейших матча позади. Я уверен, что наша команда покажет неплохую игру дальше, Черышев не подведет", - отметил фанат российской сборной Ярослав Калинин.

Пришли на Рождественскую посмотреть футбол и гости из Англии. Большая компания разместилась на летней площадке местного паба. Трое из пять англичан, по их признанию, поддерживали в матче Россию.

"Нам очень понравилось в Нижнем Новгороде, мы отлично провели здесь время и нашли новых друзей, поэтому поддерживаем российскую сборную, пьем за Россию "пивную башню", - сказал Алекс Томсон.