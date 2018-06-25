Радимов: португальцы стали бы более предпочтительным соперником для россиян в плей-офф ЧМ

Соперники российских и уругвайских футболистов по 1/8 финала определятся по итогам матчей группы B

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Команда Португалии стала бы более предпочтительным соперником для сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист сборной России Владислав Радимов.

В понедельник сборная России в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Соперники российских и уругвайских футболистов по 1/8 финала определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник.

"Думаю, что в 1/8 финала для нас было бы предпочтительнее встретиться с португальцами, их стиль нам больше подходит. А испанцы слишком много контролируют мяч, с ними россиянам будет сложнее", - считает Радимов.

Собеседник ТАСС высказал свое мнение относительно прошедшей игры между сборными России и Уругвая. "Нам не повезло с пропущенным голом, и удаление сыграло свою роль. Если бы не эти факторы, игра могла сложиться по-другому. Не думаю, что это поражение как-то ослабит психологический настрой россиян перед 1/8 финала", - сказал Радимов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес некоторые изменения в стартовый состав команды по сравнению с матчами с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В частности, на поле не вышли Александр Головин и Юрий Жирков. "Вернутся Головин и Жирков в 1/8 финала, и все будет получше. Черчесов правильно сделал, что дал основным игрокам отдохнуть", - считает Радимов.

Матч 1/8 финала с участием сборной России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".