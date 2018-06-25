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25 июня, 20:51
Болельщики в фан-зоне в Петербурге не унывают из-за проигрыша российской сборной
Болельщики сборной России
© Сергей Коньков/ТАСС
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Сборная России проиграла команде Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Любители футбола в Санкт-Петербурге, посмотрев трансляцию матча чемпионата мира между сборными России и Уругвая, решили не унывать и продолжили развлекаться на Фестивале болельщиков, передает корреспондент ТАСС.

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира прошел в понедельник в Самаре и завершился победой уругвайцев со счетом 3:0.

Российские болельщики, собравшиеся на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, на протяжении всего матча почти молча следили за игрой. Лишь последние 20 минут, когда времени для того, чтобы отыграться, становилось все меньше, площадь периодически оглашалась призывами "Россия, вперед!", но после третьего гола люди потоком пошли к выходу из фан-зоны. Болельщики были расстроены и высказывали критические замечания, но многие, понимая, что сборная уже обеспечила себе выход из группы, обсуждали, кто будет ее следующим соперником.

Те, кто не попал в переполненную фан-зону на Конюшенной площади, отправились смотреть матч в соседние бары или домой. "Очень хотелось попасть в фан-зону Санкт-Петербурга на матч Россия - Уругвай. Специально заранее сходили туда проверить атмосферу и вообще интересно было, как там и что, но народу было много. Приятно, что все иностранцы такие дружелюбные, Питер наполнился во время ЧМ новыми красками", - написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" жительница Петербурга Снежана, которая сегодня не смогла попасть в фан-зону.

После матча желающих попасть в фан-зону было еще много, и они по очереди проходили на фестиваль, а оставшиеся на площади российские и иностранные фанаты поднимали себе настроение музыкой, танцами и совместным фотографированием.

Месси, чао!

На фестивале болельщиков много гостей из Аргентины - они уже прибыли в Санкт-Петербург на матч с командой Нигерии, который состоится во вторник. Нигерийских болельщиков меньше, но они тоже ходят по Петербургу с национальными флагами и подбадривают себя песенкой "Месси, чао", которую в пику аргентинцам придумали бразильские болельщики: это песня итальянских партизан, в которой переделан припев. В Петербурге еще встречаются египетские, бразильские и марокканские болельщики, хотя их сборные уже сыграли матчи и уехали в другие города.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России, выиграв два матча у Саудовской Аравии и Египта, уступила в понедельник команде Уругвая и заняла второе место в группе А.

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