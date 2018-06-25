Иранские девушки готовятся поддержать свою сборную в матче ЧМ с португальцами в Саранске

Команда Ирана сыграет со сборной Португалии в понедельник, встреча начнется в 21:00 мск

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. После Исламской революции 1979 года в Иране местным женщинам не разрешают посещать футбольные матчи по религиозным соображениям. Во время чемпионата мира в России иранки стараются максимально пользоваться возможность чувствовать себя наравне с мужчинами.

Консерваторы считают, что женщины не должны никаким образом контактировать с мужчинами из других семей и слышать непристойную речь, что часто происходит во время игр.

Иранки не раз делали все возможное, чтобы попасть на стадионы. Они пробовали маскироваться под мужчин, надевая парики и маски, рисуя себе усы и бороду. Были попытки пройти на международные матчи в форме другой сборной, прикинувшись ее болельщицей. Все это проходило с переменным успехом, кому-то удавалось добиться желаемого, а кого-то задерживали.

По ходу чемпионата мира, на крупнейшем стадионе страны "Азади" в Тегеране, вмещающем более 78 тысяч зрителей, на огромном мониторе организуются трансляции матчей сборной Ирана на чемпионате мира. На первую встречу с командой Марокко (1:0) иранских женщин не пустили, и они пошли смотреть игру в кинотеатры, после чего вышли на улицу праздновать победу. На просмотр матча с испанцами (0:1) городские власти разрешили иранским женщинам смотреть трансляцию матча на стадионе наравне с мужчинами. Это первый случай подобный случай с 1979 года.

Иранские девушки чувствуют себя свободно на ЧМ в России

На территории России иранские законы не действуют. Здесь приезжие девушки чувствуют себя абсолютно свободно. Они поддерживают команду на стадионе с флагами и распевают песни едва ли не громче мужчин, носят обтягивающие джинсы и короткие юбки и не покрывают голову. Есть и иранки в традиционной одежде, в хиджабах - они спокойно гуляют по улицам города, в основном с детьми, не посещают развлекательные мероприятия и воздерживаются от общения.

Отчасти это не удивительно, потому что многие уроженки Ирана проживают в других странах. Они хорошо знают английский язык и общаются с иностранцами. Их можно легко узнать по меньшему макияжу на лице. Поскольку девушки, проживающие в Иране, могут показывать только лицо, то к нему приковано особое внимание - почти все любят обильно краситься.

"Я пять лет учусь и проживаю в Стокгольме, так что для меня в этом нет ничего необычного, - сказала одна из болельщиц. - В каждой стране есть свои законы, и мы не можем их нарушать. Я считаю, что любой человек вправе делать то, что ему комфортно, если это не мешает окружающим".

Девушки, приехавшие из Ирана, стараются по максимуму воспользоваться моментом. Они вместе со всеми развлекаются, демонстрируют дорогие украшения и танцуют на дискотеках. Единственное, чего себе не позволяют - снимать их на камеру и фотографировать.

Шествие под звуки вувузел

За несколько часов до начала матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира Иран - Португалия болельщики обеих команд традиционно собрались на площади тысячелетия в Саранске. Они мирно проводили время, наслаждаясь российской музыкой и выступлениями на сцене. Периодически иранцы своими кричалками перекрикивали артистов.

Особое внимание людей привлек иранский болельщик и футбольный фристайлист. Он виртуозно чеканил мячами самых разных размеров, начиная от футбольного и заканчивая маленьким "попрыгунчиком". В момент его трюков большая часть болельщиков переключила внимание со сцены.

Другая часть болельщиков обеих команд стояла перед гостиницей, в которой живет сборная Португалии в надежде увидеть одного из лучших игроков мира Криштиану Роналду. Они дружно скандировали имя футболиста и искренне надеялись на то, что он выйдет к ним и раздаст автографы. Однако за два часа до матча Роналду уверенной походкой от выхода из отеля пошел к автобусу, не обращая внимания на людей. Поклонникам оставалось лишь проводить и громко поприветствовать автобус с португальскими футболистами, что они и сделали.

После этого несколько тысяч болельщиков сборной Ирана устроили шествие по улицам Саранска до стадиона. Они дружно шагали под звуки вувузел и громко кричали название своей страны, размахивая флагами.

"Мы верим в чудо, верим в нашу команду, в то, что они смогут обыграть португальцев и сотворить историю. Они сражаются на этом турнире, как воины. Ну и конечно, мы надеемся на нашего тренера (португальца) Карлуша Кейруша - это наш главный козырь. Было бы очень здорово попасть в плей-офф, а еще лучше сыграть там со сборной России", - красноречиво отметил иранский болельщик.

Наибольший интерес к матчу проявили россияне

Иранцы и португальцы не могут похвастаться таким большим числом приехавших болельщиков, как южноамериканские сборные Перу и Колумбии. Перуанцев и колумбийцев в Саранске было около тысяч.

"Португальцы проявили не очень большой интерес к матчу - болельщиков из этой страны на стадионе ожидается меньше тысячи, тогда как иранцев - 3-4 тысячи болельщиков. Зато россиян, которые хотят вживую посмотреть на игру Роналду, будет примерно половина стадиона. Также в Саранск приехали около 1,5 тыс. граждан США, около тысячи китайцев, почти 800 мексиканцев, примерно по 600 бразильцев и аргентинцев, около полутысячи болельщиков из Канады, Индии, сотни шведов, немцев, англичан, австралийцев, колумбийцев, а также представители таких экзотических стран, как Папуа- Новая Гвинея, Сен-Китс и Невис, Ямайка, Гаити, Сьерра-Леоне", - сообщили ТАСС власти Саранска.

Подавляющее большинство российских любителей футбола будут поддерживать сборную Португалии. Симпатии россиян к португальской команде вызваны не только наличием в ней Роналду. Болельщики "Локомотива" особенно желают увидеть на поле чемпиона России Мануэла Фернандеша. Полузащитник железнодорожников пока не провел на турнире ни одной минуты.

"Я поддерживаю московский "Локомотив" и сегодня буду болеть за сборную Португалии. Хочу увидеть на поле нашего футболиста Мануэла Фернандеша. Поддерживаю не этом турнире португальскую команду, потому что там есть игрок "Локомотива", они тоже красно-зеленые и играют в Саранске", - пояснила болельщица Яна.

За игрой Роналду приехали понаблюдать и любители футбола из других городов России. "Мы приехали из Пензы специально на этот матч, - сообщил болельщик. - Рассчитываем увидеть красивую игру и посмотреть на лучшего игрока мира Роналду. Думаю, что португальцы сегодня одержат победу, а Роналду как минимум забьет два мяча".

Португальцы хотят встретиться со сборной России в плей-офф

Сборная России, уступив в заключительном матче группового этапа команде Уругвая со счетом 0:3, вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе. В следующем матче россияне сыграют с первой командой группы В, после двух туров у сборных Испании и Португалии по 4 очка, Ирана - 3 и Марокко - 0.

"Не думаю, что имеет большое значение, с кем играть в 1/8 финала. Сборная Португалии приехала побеждать на турнире, а в этом случае надо быть готовым обыгрывать любого соперника. Самое главное - найти свою игру, матч со сборной Марокко был далеко не лучшим. Думаю, уругвайская команда посильнее российской, там есть очень сильные нападающие (Эдинсон) Кавани и (Луис) Суарес, но на стороне россиян будет поддержка трибун", - рассказал португальский болельщик Жорже.

"Конечно, мы очень хотели бы встретиться со сборной России в плей-офф, думаю, это будет хорошая игра. На матче будет великолепная атмосфера, которую создадут российские болельщики. Ваша команда на этом турнире очень сильна, и уже вышла в плей-офф, в отличие от нас. А нам нужно сначала обыграть сборную Ирана", - с улыбкой отметил португалец Фернанду.