Романцев: футболисты сборной России в матче с уругвайцами на ЧМ головой были в плей-офф

В понедельник сборная России в матче группового этапа чемпионата мира в Самаре уступила команде Уругвая

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские футболисты в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая были мыслями уже в 1/8 финала, но упрекнуть их не в чем. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

В понедельник сборная России в матче группового этапа чемпионата мира в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Защитник сборной России Игорь Смольников на 36-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Счет 0:3 не совсем тот, которого я ждал. Смольников не имел права идти в такой подкат, не имел права удаляться. Думаю, что наши ребята мыслями были уже в 1/8 финала, но их не в чем упрекнуть, - отметил Романцев. - Сейчас им нужно отдохнуть, и тогда, возможно, что-то получится дальше и они смогут на равных сыграть со следующим соперником".

Романцев считает сборную Испании наименее предпочтительным соперником для россиян. "Думаю, Испания для нас будет вариант похуже, с португальцами можем [играть]. Но испанцы играют куда лучше, чем мы, к сожалению", - считает Романцев.

На вопрос ТАСС о судействе матча Россия - Уругвай Романцев ответил: "Судья отработал великолепно, на мой взгляд".

Матч 1/8 финала сборная России проведет в столичных "Лужниках" 1 июля. Соперник российских футболистов определится по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На выход в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по 4 очка после двух туров) и иранцы (3).