Черышев: россияне не смогли собраться после первого гола в матче ЧМ с уругвайцами

Полузащитник сборной России отметил, что команда не реализовала несколько опасных моментов

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Российские футболисты не смогли собраться после первого пропущенного гола в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Денис Черышев.

Футболисты сборной России впервые потерпели поражение на чемпионате мира - 2018, уступив команде Уругвая со счетом 0:3.

"В начале у нас было несколько моментов которые мы не смогли реализовать. Они [уругвайцы] тоже сильная команда, у них очень хорошие исполнители. После первого пропущенного гола нам было тяжело играть, мне кажется, что мы не смогли после этого пропущенного мяча собраться", - сказал Черышев.

В ходе матча был удален за две желтые карточки защитник Игорь Смольников. "Думаю, что ему не надо расстраиваться. У каждого есть такие моменты, сегодня он ошибся, а завтра это могу быть я. Надо его поддержать, и мы поддержали", - отметил Черышев.

Игрок не согласился с тем, что поражение от уругвайцев должно опустить российских футболистов с небес на землю после двух побед на старте. "Если мы будем думать о том, что нам говорят люди, то можем закончить с футболом. Мы должны думать о том, что нам должен говорить тренер. Нужно сделать выводы", - подчеркнул он.

Следующий матч россияне проведут в 1/8 финала 1 июля в Москве в "Лужниках". Соперник россиян определится по итогам матчей третьего тура в группе В. Команда Станислава Черчесова встретится со сборной, которая займет первое место в группе А, на победу в которой претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.