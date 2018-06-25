Сергей Метревели: сборная России показала боевой дух на нынешнем чемпионате мира

В понедельник сборная России проиграла команде Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России продемонстрировала боевой дух на нынешнем чемпионате мира по футболу и нравится болельщикам своей самоотдачей и желанием победить. Такое мнение высказал ТАСС сын бывшего футболиста сборной СССР Славы Метревели, тренер Сергей Метревели.

В понедельник сборная России проиграла команде Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3. Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф.

"В целом на этом чемпионате мне понравилась наша сборная: боевым духом, желанием победить, волей. Может быть, они уступают каким-то командам в технике, в тактике. Но я верю в российский футбол", - сказал Метревели.

После окончания матча тысячи зрителей не спешили покидать площадь Фестиваля болельщиков на южном молу сочинского морского порта. Многие остались на трансляцию матча из Саранска Иран - Португалия. "Праздник футбола продолжается. Все самое интересное - впереди", - сказал ТАСС болельщик из Костромы Василий Федотов.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах.