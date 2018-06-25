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25 июня, 20:18
Мостовой: поражение от уругвайцев не скажется на настрое сборной России к 1/8 финала ЧМ
Александр Мостовой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По словам бывшего игрока национальной команды, россияне успеют восстановиться к матчу 1/8 финала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Поражение от команды Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира не скажется на психологическом состоянии футболистов сборной России перед игрой 1/8 финала турнира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

В понедельник сборная России в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3.

"Произошло то, о чем мы предупреждали - как попадется нам более добротная команда, то у нас возникнут проблемы. Хорошо, что они возникли в игре, которая нам в общем-то ничего не давала. А представьте, что бы было, если бы эта встреча была за выход из группы, и нам вот так "начистили". Реакция общественности и экспертов была бы иной", - сказал Мостовой.

"Да, в 1/8 финала нас, вероятно, будет ждать соперник, который будет не слабее [сборной] Уругвая, - продолжил собеседник ТАСС. - Но есть фактор 90 минут, и за это время может случиться все, что угодно - рикошет, кто-то упадет или поскользнется. У россиян еще пять дней до плей-офф, этого времени хватит футболистам, чтобы прийти в себя в психологическом плане. Ну пошумят сейчас пару дней, а потом команда закроется и будет спокойно готовиться к следующей игре".

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков, уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу первого раунда плей-офф проведут 30 июня в Сочи. Российская команда стала второй в группе A и матч 1/8 финала сыграет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На два места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы и иранцы.

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