Дмитрий Комбаров: футболисты сборной России в игре с уругвайцами порадовали самоотдачей

Защитник "Спартака" отметил, что национальная команда на групповом этапе турнира показала качественный футбол

Встреча Уругвай - Россия прошла в Самаре и завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:0. С 36-й минуты, после того как за вторую желтую карточку был удален защитник Игорь Смольников, россияне играли в меньшинстве.

"Наша сборная в этой группе показала очень хороший, качественный футбол, отличную физическую подготовку, видно, что хорошо поработали на сборе. Главное, что задачу-минимум - выйти из группы - выполнили. От сегодняшней игры ничего не зависело, но ребята все равно молодцы, играли с большим желанием даже вдесятером. Думаю, порадовали болельщиков, сам сидел, смотрел и радовался такой самоотдаче", - поделился впечатлениями Комбаров, который входил в расширенный состав сборной на турнир, но в окончательный не попал.

Россияне и уругвайцы вышли в плей-офф турнира. В 1/8 финала россияне сыграют с первой команды группы В, в которой выступают команды Испании, Португалии (по 4 очка), Ирана (3) и Марокко (0). "Предполагаю, что соперниками станут либо португальцы, либо испанцы, и здесь сложно что- то загадывать, потому что это две очень сильные команды. Да и не так важно, кто нам попадется, все в руках наших ребят", - считает Комбаров.

Россияне проведут матч 1/8 финала 1 июля в "Лужниках".