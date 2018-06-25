Дзюба назвал хорошим уроком поражение сборной России от уругвайцев на ЧМ

Матч прошел в понедельник в Самаре и завершился победой уругвайской команды со счетом 3:0

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира от сборной Уругвая станет для российских футболистов хорошим уроком, это стало своевременной пощечиной для команды. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Артем Дзюба.

Матч прошел в понедельник в Самаре и завершился победой уругвайцев со счетом 3:0.

"Не получилось сегодня выиграть, тому виной много причин, тяжело обыграть такую команду. Первый гол сами себе привезли, второй гол обидный, потом удаление [защитника Игоря Смольникова], после чего, в принципе, игра была сделана уругвайцами. Это была хорошая проверка для нас, следующий соперник - Испания или Португалия, это тот уровень, который нужно понимать, может быть, это даже хорошо, вовремя такая пощечина получена", - заявил Дзюба.

"Я не могу сказать, что мы как-то не настроились, наоборот, мы были сверхмотивированы, хотели занять первое место в группе, но не сложилось. Есть над чем подумать, для многих это определенный урок, после которого мы станем злее. Дальше права на ошибку нет, хотелось бы, чтобы мы ошибки из этого урока извлекли", - добавил он.

"Сборная Уругвая - лучшая команда в мире при игре на стандартах, это было понятно, сегодня нельзя было ошибаться. Мы не ищем виноватых, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем, между нами такой договор. Спасибо огромное Самаре, стране за то, что поддержали нас, и призываю вас еще рьяней болеть за нас", - заключил футболист.

1/8 финала в "Лужниках" - это плюс для сборной

По мнению Дзюбы, российской сборной не повезло в матче с уругвайцами: "Мы идем дальше, проведем работу над ошибками, подготовимся и будем злее и мотивированнее, после такого хочется быстрее выйти на поле и дать бой. Считаю, что мы даже вдесятером неплохо смотрелись, главное, что хорошо выдержали физически. Уругвай - топ-команда, классная сборная, но с ней можно играть и обыгрывать ее, от этого еще обиднее поражение. Не повезло сегодня, везение, может быть, было в первых двух играх, в обратную сторону вернулось, поэтому сейчас наша задача - повернуть фортуну в нашу сторону".

Сборные России и Уругвая вышли в плей-офф турнира, их соперниками по 1/8 финала могут стать команды Испании, Португалии или Ирана. Свой матч подопечные Станислава Черчесова проведут 1 июля на столичном стадионе "Лужники". "Нет смысла выбирать [соперника], наверное, будем играть с испанцами. Будем играть в "Лужниках", это плюс для нас, потому что в Сочи жарковато", - сказал Дзюба.

Матч между российской и уругвайской сборными судил сенегалец Маланг Дьедиу. "Судейство мне не очень понравилось. Мы не пеняем на судейство, мы проиграли сами, но все фолы и свистки были в пользу уругвайцев, они и так сильные, им не нужно помогать. Не знаю, с чем это связано", - поделился мнением игрок.