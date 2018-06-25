Роналду и Куарежма вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ с командой Ирана

Встреча состоится в понедельник в Саранске и начнется в 21:00 мск

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Нападающие Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма вошли в стартовый состав сборной Португалии на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Ирана. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА). Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: вратарь Руй Патрисиу, защитники Пепе, Раффаэл Геррейру, Жозе Фонте, Седрик Суареш, полузащитники Жоау Мариу, Вильям Карвалью, Адриен Силва, нападающие Андре Силва, Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма.

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