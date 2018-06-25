Роналду и Куарежма вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ с командой Ирана

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Нападающие Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма вошли в стартовый состав сборной Португалии на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Ирана. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: вратарь Руй Патрисиу, защитники Пепе, Раффаэл Геррейру, Жозе Фонте, Седрик Суареш, полузащитники Жоау Мариу, Вильям Карвалью, Адриен Силва, нападающие Андре Силва, Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма.
Полностью стартовый состав сборной Ирана выглядит следующим образом: вратарь Алиреза Бейраванд, защитники Эсан Хаджи Сафи, Мортеза Пурлиганджи, Маджид Хоссейни, Рамин Разаэян, полузащитники Саид Эззатоллахи, Омид Эбраими, Махид Амири, нападающие Алиреза Джаханбахш, Мехди Тареми, Сердар Азмун.
Матч пройдет в понедельник в Саранске, начало - 21:00 мск.