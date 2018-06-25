Бенатия не вошел в стартовый состав сборной Марокко на матч чемпионата мира с испанцами

Также стал известен состав сборной Испании на эту игру

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Защитник Мехди Бенатия не вошел в стартовый состав сборной Марокко на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу с командой Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Матч Испания - Марокко пройдет 25 июня в Калининграде, начало - 21:00 мск. Бенатия является ведущим игроком марокканской команды. На его счету 55 игр и два гола за сборную.

В состав сборной Марокко вошли: вратарь Мунир Моханд, защитники Ашраф Хакими, Мануэл да Кошта, Ромен Саисс, Набиль Дирар, полузащитники Хаким Зийех, Карим аль-Ахмади, Юнес Беланда, Мубарак Буссуфа, Нордин Амрабат, нападающий Халид Бутаиб.

В состав сборной Испании вошли: вратарь Давид Де Хеа, защитники Даниэль Карвахаль, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, полузащитники - Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Тьяго, Иско, Давид Сильва, нападающий Диего Коста.

В группе B сборные Португалии и Испании набрали по 4 очка, иранцы - 3, марокканцы не набрали очков и лишились шансов на выход в плей-офф. Победитель группы сыграет в 1/8 финала с командой России, вторая команда - с уругвайцами.