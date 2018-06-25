Черчесов объяснил выход Смольникова на матч с уругвайцами желанием дать отдых Фернандесу

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Смольников впервые сыграл на турнире. На 36-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В этой встрече Черчесов сделал еще две замены по сравнению с предыдущим матчем - вместо Александра Головина сыграл Алексей Миранчук, а вместо Юрия Жиркова - Федор Кудряшов.

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Защитник Игорь Смольников вышел в стартовом составе сборной России по футболу в матче чемпионата мира против уругвайцев, так как Марио Фернандесу нужно было дать отдохнуть. Об этом на послематчевой пресс- конференции сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Если Жирков получил паузу из-за проблем с голеностопом, то Марио отдал много сил [в матче с Египтом], мы не хотели его задействовать. Миранчук вышел, потому что не хотели рисковать Головиным (в случае получения желтой карточки он пропустил бы матч 1/8 финала - прим. ТАСС). Сегодня даже Федора Смолова перед заменой попросил быть поаккуратнее, чтобы не получить дисквалификацию", - сказал Черчесов.

Тренер подчеркнул, что даже вдесятером сборная России бежала вперед и хотела отыграться. "Провели замены на атаку, чтобы попробовать забить один, а потом и, возможно, второй гол. Во время игры мы какие-то вещи исправили - и команда заиграла так, как мы хотели. Нельзя начинать такие матчи так вальяжно", - сказал он.

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков и заняла второе место в группе А, встречу 1/8 финала россяине проведут 1 июля в Москве на "Лужниках".

Уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу 1/8 финала проведут 30 июня в Сочи. Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На выход в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по 4 очка после двух туров) и иранцы (3).