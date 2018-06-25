Эксперт: удаление Смольникова в матче против команды Уругвая на ЧМ абсолютно заслуженное

Защитник российской команды был удален на 36-й минуте матча с уругвайцами, получив вторую желтую карточку

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Удаление защитника Игоря Смольникова в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая было абсолютно заслуженным. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч заключительного тура группового этапа проходил в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая. На 36-й минуте матча был удален защитник сборной России Игорь Смольников, получивший вторую желтую карточку. Встречу россиян и уругвайцев в качестве главного арбитра обслуживал сенегальский судья Маланг Дьедиу.

"Если говорить в целом, то судья в какой-то мере немножко своевольно трактовал правила игры. В одних и тех же эпизодах в одном случае - определял нарушение, в другом - давал играть. Кроме того, судья применял особую методику, когда при подаче углового и перед исполнением штрафных ударов он подходил и беседовал с футболистами, из-за чего забирал много игрового времени. Что касается удаления Смольникова, то удаление было абсолютно заслуженным - когда идет перспективная атака и происходит нарушение, то показывается желтая карточка, поэтому от этого никуда не денешься", - сказал Бартфельд.

"Если подводить общий итог, то уровень всего судейства для проведения календарной игры чемпионата мира сегодня был низким", - добавил Бартфельд.

Матч 1/8 финала сборная России проведет 1 июля в московских "Лужниках". Соперник определится позднее.