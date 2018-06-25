Купер: Салах не планирует завершать выступления за сборную Египта

Египетская команда заняла четвертое место в группе и не сумела пробиться в плей-офф турнира

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах не планирует завершать выступления за национальную команду. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер команды Эктор Купер.

Ранее сборная Египта уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2 в заключительном туре группового этапа на чемпионате мира. Подопечные Купера по итогам мирового первенства не набрали ни одного очка, команда заняла четвертое место в группе и не сумела пробиться в плей-офф турнира. Ранее появились сообщения, что Салах может покинуть сборную после нынешнего чемпионата мира.

"Зная Салаха, не думаю, что он уйдет из сборной. Может, это только слухи. Ни в коем случае не думаю, что он мог такое сказать", - сказал Купер.

"Он сыграл прекрасно в сегодняшнем матче, хотя иногда и не мог сделать то, что умеет. Иногда от него можно ждать большего, но постоянно это невозможно. Он - хребет команды, ее стержень", - добавил специалист.

Салах был признан лучшим игроком матча против сборной Саудовской Аравии, однако не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Купер сообщил, что игрок обратился за помощью к врачам.