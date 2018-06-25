Сборная Швеции прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с командой Мексики

Шведская команда уже разместилась в отеле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу прибыла в Екатеринбург на третий матч группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Приехавшие в Екатеринбург шведские болельщики в это время находились в городской фан-зоне, где смотрели матч между сборными России и Уругвая, поэтому у гостиницы команду Швеции встречали только российские журналисты.

Шведская команда уже разместилась в отеле. Сейчас в городе теплая погода, но уральские синоптики прогнозировали, что она может измениться в день матча.

В первом матче группы F футболисты сборной Швеции победили команду Южной Кореи (1:0). Шведская команда потерпела поражение во втором матче со сборной Германии (1:2).

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1), Франции и Перу (1:0) и Японии и Сенегала (2:2). В городе пройдет еще один матч: Мексика - Швеция (27 июня).