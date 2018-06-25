СМИ: египетская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с тренером сборной

На чемпионате мира в России египетская команда под руководством Эктора Купера проиграла во всех матчах группового этапа

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (EFA) объявила, что не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной аргентинцем Эктором Купером. Об этом сообщила газета "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на решение совета EFA.

"EFA не будет возобновлять договор с главным тренером сборной Египта по футболу Эктором Купером и не будет продлевать его контракт на руководство национальной командой в ходе предстоящих отборочных матчей к Кубку африканских наций", - говорится в заявлении Египетской футбольной ассоциации.

Руководство египетской футбольной организации поблагодарило Эктора Купера "за помощь, оказанную в подготовке команды, которая за период его руководства была признана лучшей африканской футбольной сборной и пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года".

Отмечается, что совет EFA проведет чрезвычайное заседание сразу после возвращения египетской команды с чемпионата мира на родину, на котором будут рассмотрены "недочеты и ошибки сборной при подготовке и во время выступления в России". Указывается также, что будет образован "технический комитет для подписания в кратчайшие сроки контракта с новым главным тренером национальной сборной", которой через три месяца предстоит участвовать в отборочных играх Кубка африканских наций.

На чемпионате мира в России команда Купера проиграла во всех матчах группового этапа. В первом туре египтяне уступили уругвайцам (0:1), затем потерпели поражение от сборной России (1:3), а в понедельник проиграли команде Саудовской Аравии (1:2).