Силкин: ротация состава сборной России в матче ЧМ с уругвайцами была правильным решением

Сборная России во вторник в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Изменения в стартовом составе сборной России по футболу в матче против команды Уругвая на чемпионате мира были правильным решением тренерского штаба. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин.

Сборная России во вторник в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда с шестью очками заняла второе место в группе А, уступив первую позицию уругвайцам (9). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес некоторые изменения в стартовый состав команды по сравнению с матчами с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В частности, на ЧМ-2018 дебютировали защитник Игорь Смольников и полузащитник Алексей Миранчук.

"Правильно, что дали выступить ребятам, которые до этого мало сыграли на чемпионате. Понятно, что болельщики хотели, чтобы мы выиграли, но с другой стороны, нужно как- то состав ротировать, чтобы к важной игре [1/8 финала] все ребята подошли в оптимальной форме. Только мое мнение, что надо было и [вратарю Игорю] Акинфееву дать передохнуть, потому что вратарь - это человек, от которого исходит уверенность в команде, а он все-таки в эпизоде с первым голом [Луиса Суареса] ошибку допустил. Мяч, конечно, влетел в тот угол, где вратарь должен был находиться", - сказал Силкин.