Силкин: ротация состава сборной России в матче ЧМ с уругвайцами была правильным решением

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Изменения в стартовом составе сборной России по футболу в матче против команды Уругвая на чемпионате мира были правильным решением тренерского штаба. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин.
Сборная России во вторник в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда с шестью очками заняла второе место в группе А, уступив первую позицию уругвайцам (9). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес некоторые изменения в стартовый состав команды по сравнению с матчами с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В частности, на ЧМ-2018 дебютировали защитник Игорь Смольников и полузащитник Алексей Миранчук.
"Правильно, что дали выступить ребятам, которые до этого мало сыграли на чемпионате. Понятно, что болельщики хотели, чтобы мы выиграли, но с другой стороны, нужно как- то состав ротировать, чтобы к важной игре [1/8 финала] все ребята подошли в оптимальной форме. Только мое мнение, что надо было и [вратарю Игорю] Акинфееву дать передохнуть, потому что вратарь - это человек, от которого исходит уверенность в команде, а он все-таки в эпизоде с первым голом [Луиса Суареса] ошибку допустил. Мяч, конечно, влетел в тот угол, где вратарь должен был находиться", - сказал Силкин.
"Ничего страшного-то нет в этом поражении. Уже задачу перевыполнили, хотя все-таки соперники были не самые лучшие в первых двух играх, но результат есть. И забивали много, и вышли из группы, а дальше уже посмотрим. Понятно, что сложно будет, но футбол ведь как складывается - сегодня мы первые ошиблись, в следующий раз может ошибиться соперник, и тогда все возможно", - заключил собеседник ТАСС.
Сборная России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира сыграет с победителем группы В, которым могут стать команды Испании, Португалии или Ирана. Соперник российской сборной определится во вторник - в 21:00 мск начнутся матчи между испанцами и марокканцами (Калининград), португальцами и иранцами (Саранск). Матч 1/8 финала с участием сборной России состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.