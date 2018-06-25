Салах пошел к врачу вместо пресс-конференции после матча со сборной Саудовской Аравии

Ранее сборная Саудовской Аравии победила команду Египта со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа турнира

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не пришел на пресс-конференцию после матча чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.

"Не знаю, почему он не пришел на пресс-конференцию. Знаю, что он пошел к врачу", - сказал главный тренер команды Эктор Купер, отвечая на вопрос ТАСС.