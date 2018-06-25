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25 июня, 19:55
Тренер: потенциал у сборной Хорватии такой же высокий, как и на "бронзовом" ЧМ-1998
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
© Петр Ковалев/ТАСС
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Сборная Хорватии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что потенциал нынешнего состава такой же высокий, как и в 1998 году, когда команда заняла третье место на чемпионате мира по футболу. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Эта команда того же класса, что и в 1998 году. Очень сложно сравнивать поколения. Футбол изменился, сегодня по- другому играют, такие же футболисты, как и в 1998 году, потенциал высокий", - сказал он.

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Также, по словам Далича, "это поколение играет в более сильных клубах". "Футбол быстро развивался, поколение 1998 года нам запомнилось. Мы хотим дорасти до них, но это надо делать поступательно, сложно повторить, что было сделано ими. Но мы будем делать максимум того, чтобы приблизиться к ним", - добавил главный тренер.

Сборная Хорватии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Впервые хорваты вышли из группы на турнире в 1998 году, тогда они дошли до полуфинала, где проиграли сборной Франции, ставшей победительницей на том чемпионате. Хорваты в матче за третье место обыграли голландцев. Сборная Хорватии принимала участие в четырех чемпионатах мира (1998, 2002, 2006 и 2014).

Футболисты сборной Хорватии прилетели в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Исландии в воскресенье. В понедельник хорваты проведут тренировку на стадионе "Ростов-Арена". Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.

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