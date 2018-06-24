Отмечается, что Ассоциации футбола Аргентины вменяется участие болельщиков команды в потасовках, бросание посторонних предметов, выкрикивание оскорбительных кричалок

ТАСС, 25 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) на $105 тыс. по итогам встречи второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Встреча между сборными Аргентины и Хорватии прошла в четверг в Нижнем Новгороде и завершилась поражением аргентинцев со счетом 0:3. В ходе встречи произошел ряд стычек с участием болельщиков обеих команд, видеозаписи инцидентов появились в социальных сетях. Кроме того, после встречи игроки аргентинской сборной отказались от общения с журналистами в микст-зоне.