Вратарь: футболисты сборной Аргентины выйдут на игру с нигерийцами с верой в победу

Чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира аргентинцам нужна только победа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины выйдут на матч чемпионата мира 2018 года против команды Нигерии с верой в победу и выход в плей-офф турнира. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь аргентинской команды Франко Армани.

Во вторник сборная Аргентины сыграет в решающем для себя матче группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Чтобы выйти в плей-офф аргентинцам нужна только победа.

"Мы ощущаем себя хорошо, это для нас возможность, которую дал бог. Мы можем обеспечить выход в плей-офф, у нас есть оптимизм, поэтому мы выйдем с верой, что можем добиться лучшего результата. Я готовился к этому матчу, поэтому еще посмотрю, будет ли мне предоставлена возможность", - сказал Армани.

После двух матчей чемпионата мира сборная Аргентины занимает последнее место в группе D, набрав одно очко. Выше располагаются команды Хорватии (6 очков), Нигерии (3 очка) и Исландии (1 очко), которая опережает аргентинцев по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.