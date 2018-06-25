Жуков: российские футболисты играют лучше, когда есть максимальная мотивация

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России играют лучше, когда есть максимальная мотивация, которой не было в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Ранее в понедельник сборная России потерпела крупное поражение от команды Уругвая со счетом 0:3. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф турнира по итогам двух туров. Встреча прошла в Самаре.
"Атмосфера прекрасная. Сегодня была колоссальная поддержка даже при счете 0:2, народ верил. Наши играют лучше, когда есть максимальная мотивация, а сегодня ее не было, потому что уже вышли в плей-офф", - сказал Жуков.
Также Жуков обратил внимание на погодные условия во время матча с уругвайцами. В Самаре воздух прогрелся до 35 градусов. "Такая погода нашим игрокам не особо подходит, потому что наши берут движением и постоянным прессингом, а сегодня душновато и от этого сложнее. Сейчас нет смысла критиковать сборную, это была не решающая игра, а нашим нужен эмоциональный всплеск", - отметил почетный президент ОКР.
"Неважно, кто будет соперником по 1/8 финала, думаю, там будет совсем другая игра. Роналду? Я не думаю, что он сильнее Суареса и Кавани. Акинфеев? Сейчас не хочется никого винить, там получился сильный удар, и Смольникова нужно поддержать, дело не в судействе, а так Фернандес неплохо вышел, Зобнин, Дзюба смотрелись тоже", - добавил Жуков.
В 1/8 финала сборная России, финишировавшая в группе A на втором месте с шестью очками, 1 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с победителем группы B. Уругвайцы с девятью очками заняли первое место в группе A и в первом раунде плей-офф встретятся со второй сборной из группы B, встреча пройдет 30 июня в Сочи. Матчи третьего тура группы B пройдут позднее в понедельник.