Жуков: российские футболисты играют лучше, когда есть максимальная мотивация

Ранее в понедельник сборная России потерпела крупное поражение от команды Уругвая со счетом 0:3

Ранее в понедельник сборная России потерпела крупное поражение от команды Уругвая со счетом 0:3. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф турнира по итогам двух туров. Встреча прошла в Самаре.

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России играют лучше, когда есть максимальная мотивация, которой не было в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Атмосфера прекрасная. Сегодня была колоссальная поддержка даже при счете 0:2, народ верил. Наши играют лучше, когда есть максимальная мотивация, а сегодня ее не было, потому что уже вышли в плей-офф", - сказал Жуков.

Также Жуков обратил внимание на погодные условия во время матча с уругвайцами. В Самаре воздух прогрелся до 35 градусов. "Такая погода нашим игрокам не особо подходит, потому что наши берут движением и постоянным прессингом, а сегодня душновато и от этого сложнее. Сейчас нет смысла критиковать сборную, это была не решающая игра, а нашим нужен эмоциональный всплеск", - отметил почетный президент ОКР.

"Неважно, кто будет соперником по 1/8 финала, думаю, там будет совсем другая игра. Роналду? Я не думаю, что он сильнее Суареса и Кавани. Акинфеев? Сейчас не хочется никого винить, там получился сильный удар, и Смольникова нужно поддержать, дело не в судействе, а так Фернандес неплохо вышел, Зобнин, Дзюба смотрелись тоже", - добавил Жуков.

В 1/8 финала сборная России, финишировавшая в группе A на втором месте с шестью очками, 1 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с победителем группы B. Уругвайцы с девятью очками заняли первое место в группе A и в первом раунде плей-офф встретятся со второй сборной из группы B, встреча пройдет 30 июня в Сочи. Матчи третьего тура группы B пройдут позднее в понедельник.