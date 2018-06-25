Тренер сборной Уругвая Табарес удивился отсутствию Головина в составе команды РФ в игре ЧМ

Головин не вышел на поле в заключительном матче группового этапа турнира, в котором россияне уступили уругвайцам со счетом 0:3

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Отсутствие полузащитника Александра Головина в составе сборной России в матче чемпионата мира по футболу удивило главного тренера команды Уругвая Оскара Табареса. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

В понедельник сборная России проиграла команде Уругвая со счетом 0:3. Головин в случае получения желтой карточки пропустил бы игру 1/8 финала, игрок на поле не вышел.

"Российская сборная сделала все, чтобы разрушить нашу игру. Они нас удивили, когда изменили состав игроков, я говорю про 17-го номера [Головина]. Сборной России пришлось играть вдесятером (после удаления Игоря Смольникова на 36-й минуте - прим. ТАСС)", - сказал Табарес.

Уругвайцы стали первыми в группе A и 30 июня в Сочи сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B.