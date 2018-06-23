ФИФА оштрафовала трех швейцарских игроков за неспортивное поведение в матче ЧМ с сербами

ТАСС, 25 июня. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал полузащитников сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири за способ празднования гола в матче с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
22 июня сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1, Джака сравнял счет, Шакири забил победный гол. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Лихтштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Также Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой - Косова.
Джака и Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков, Лихтштайнер - на пять тысяч. "Футболисты нарушили положения 57-й статьи дисциплинарного кодекса ФИФА, также им вынесены предупреждения за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", - говорится в пресс-релизе ФИФА.
Дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать Сербскую футбольную ассоциацию на 54 тысячи швейцарских франков, а также вынес ей предупреждение за демонстрацию дискриминационных баннеров и бросание посторонних предметов сербскими болельщиками в матче с командой Швейцарии. Также оштрафованы на 5 тысяч швейцарских франков президент Сербской футбольной ассоциации Славиша Кокеза и главный тренер национальной команды Младен Крстаич. Тренер после матча со швейцарцами заявил, что немецкий судья Феликс Брых "ограбил" его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти в ворота швейцарцев. Также он добавил, что работу арбитра надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.
Сборная Швейцарии занимает второе место в группе E с четырьмя очками, уступая бразильцам по разнице забитых и пропущенных мячей. В заключительном матче группового этапа 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак".