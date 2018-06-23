ФИФА оштрафовала трех швейцарских игроков за неспортивное поведение в матче ЧМ с сербами

Сборная Швейцарии 22 июня одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

ТАСС, 25 июня. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал полузащитников сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири за способ празднования гола в матче с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. 22 июня сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1, Джака сравнял счет, Шакири забил победный гол. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Лихтштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Также Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой - Косова.

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