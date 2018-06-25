Сампаоли: игра ЧМ с хорватами не подходила для Месси, эти ошибки нужно учесть

В предыдущих двух встречах с командами Исландии (1:1) и Хорватии (0:3) лидер аргентинцев Лионель Месси не смог отличиться

В предыдущих двух встречах с командами Исландии (1:1) и Хорватии (0:3) лидер аргентинцев Месси не смог отличиться. Чтобы выйти в плей-офф, аргентинцам нужна только победа в заключительном матче группового этапа с командой Нигерии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии не подходил по стилю игры аргентинскому нападающему Лионелю Месси, но к встрече с нигерийцами все ошибки будут учтены. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

"Я говорю много с игроками, хочу в них внедрить свои проекты. Но это частные встречи, я никогда не сделаю это достоянием общественности. Что касается Месси, прошлый матч был для него очень сложный, структура ему не подходила, он не получал мяч, и это была ошибка, ведь у нас не было возможности доминировать. Мы не хотим, чтобы это повторилось завтра, учтем ошибки, поэтому, думаю, он будет касаться мяча чаще", - сказал Сампаоли.

"Мы будем играть с сердцем, и именно это я хочу передать своим игрокам. Убежден, что завтра будет начало нашей истории. Это я и хочу донести до футболистов. Нам нужна уверенность, чтобы продвигаться дальше - мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал", - добавил тренер.

После двух матчей чемпионата мира сборная Аргентины занимает последнее место в группе D, набрав только одно очко. Выше располагаются команда Хорватии (6 очков), Нигерии (3 очка) и Исландии (1 очко), которая опережает аргентинцев по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.