Булыкин: быстрый гол и удаление смазали победный настрой россиян в матче ЧМ с уругвайцами

Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода считает, что поражение от уругвайцев в любом случае повлияет на будущие матчи российской сборной

В понедельник сборная России в Самаре уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Первый мяч россияне пропустили спустя 10 минут после начала матча, а на 36-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник Игорь Смольников.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Быстро пропущенный гол и удаление в первом тайме смазали победный настрой сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист сборной России, посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин.

"Впечатления от матча не очень хорошие. Быстрый пропущенный гол и красная карточка смазали победный настрой нашей команды. Самое главное - не зацикливаться на этом, проанализировать ошибки и готовиться к следующим матчам. К позитивным моментам я бы отнес поддержку наших болельщиков и самоотдачу ребят, даже в меньшинстве они пытались забить", - сказал Булыкин.

"Это поражение в любом случае повлияет на будущие матчи российской сборной. Будем надеяться, что со знаком плюс", - заключил собеседник ТАСС.

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков, уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу первого раунда плей-офф проведут 30 июня в Сочи. Российская команда стала второй в группе A и матч 1/8 финала сыграет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по четыре очка после двух туров) и иранцы (три очка).