Тренер уругвайцев: давление со стороны сборной России не было сильным в матче ЧМ

Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Давление со стороны сборной России в матче чемпионата мира по футболу против команды Уругвая не было сильным. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Самаре.

"Мы удовлетворены результатом. Сборная России не сильно на нас давила. Они пытались это делать, но мы на них нажали в первом тайме. Мы могли забить и больше трех мячей", - сказал Табарес.

Тренер отметил и ошибки в игре своей команды. "Должен сказать, что у нас недостаточно опыта, нам не удалось забить на контратаках. Были ошибки в реализации голевых моментов, передачи не всегда были точными", - добавил он.

Уругвайцы стали первыми в группе A и 30 июня в Сочи сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B.