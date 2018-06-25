Хорват Бадель ждет матча с исландцами на ЧМ, чтобы взять реванш за поражение год назад

Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится 26 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель с нетерпением ждет матча группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Исландии, чтобы взять реванш за поражение год назад. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Футболисты сборной Хорватии прилетели в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Исландии в воскресенье. В понедельник хорваты проведут тренировку на стадионе "Ростов-Арена". Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится 26 июня.

"Мы знакомы с ними, они знают наш стиль игры. Они испортили нам каникулы, потому что мы проиграли в июне того года (в матче отбора к чемпионату мира исландцы победили дома со счетом 1:0 - прим. ТАСС). Я с нетерпением жду завтрашнего матча, я уверен, мы найдем путь к победе, чтобы компенсировать поражение в Рейкьявике", - сказал он.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.