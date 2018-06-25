Алаев: сборной России по футболу в матче ЧМ с командой Уругвая просто не повезло

И.о. главы РФС отметил, что команда сражалась на поле

Встреча Уругвай - Россия прошла в Самаре и завершилась поражением россиян со счетом 0:3. С 36-й минуты, после того за вторую желтую карточку был удален защитник Игорь Смольников, россияне играли вдесятером.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу достойно провела матч чемпионата мира с уругвайцами, команде просто не повезло. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

"Прежде всего, хочу сказать, что ребята сражались на поле, мы им благодарны. Они показали желание, азарт, такой же, как и в других матчах на чемпионате. Причем играли вдесятером, и очень достойно", - поделился впечатлениями Алаев.

"Но сегодня нам просто не повезло. В конце концов, пусть не везет сегодня, а повезет в следующих матчах. И отдельное спасибо нашим болельщикам, на стадионе была прекрасная атмосфера", - добавил он.

Россияне и уругвайцы досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира. Ранее команда Станислава Черчесова обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Российская сборная заняла второе место в группе А, встреча 1/8 финала с участием россиян состоится 1 июля в "Лужниках" (начало - 17:00 мск). Сборная Уругвая с девятью очками заняла в группе А первое место, в плей-офф уругвайцы встретятся со второй командой группы В.