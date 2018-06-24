Сампаоли: матч ЧМ-2018 против нигерийцев будет жизненно важен для сборной Аргентины

После двух матчей чемпионата мира сборная Аргентины занимает последнее место в группе D, набрав только одно очко

Во вторник сборная Аргентины сыграет в решающем для себя матче группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Чтобы выйти в плей-офф аргентинцам нужна только победа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу против команды Нигерии будет жизненно важным для сборной Аргентины, у которой на кону стоит все. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли.

"Завтра матч будет жизненно важный для нас, потому что обе сборные могут выйти дальше, и они постараются сделать все возможное. Это значит, что он будет очень привлекателен. После поражения, которое было очень болезненным, прошло несколько дней. Теперь у нас все стоит на кону, ожидание нарастает", - сказал Сампаоли.

"Мы отрабатывали специфику, у меня все в голове, но пока не буду давать стартовый состав. Мы отрабатываем некоторые детали, и у меня есть полная уверенность, что сборная Аргентины начнет по-другому относиться к этому чемпионату мира и сделает все, чтобы выйти в 1/8 финала турнира", - добавил тренер.

В прошлом матче 21 июня сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3. "Я взял на себя ответственность за поражение, и на следующий день уже думал, что мы должны обязательно победить в следующей игре, поэтому фокусируюсь только на нашем матче с Нигерией. Я стараюсь не обращать внимание на виртуальный мир, но многих людей вокруг меня это касается, поэтому самому иногда приходится заходить в него. Непросто быть в виртуальном мире и фокусироваться на матче, потому что в сети ты не выигрываешь, а люди оттуда считают тебя преступником", - отметил Сампаоли.

"Я убежден, что завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины", - добавил он.

Турнирной положение

После двух матчей чемпионата мира сборная Аргентины занимает последнее место в группе D, набрав только одно очко. Выше располагаются команды Хорватии (6 очков), Нигерии (3 очка) и Исландии (1 очко), которая опережает аргентинцев по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.