Пицци планирует продолжить тренировать сборную Саудовской Аравии по футболу

В понедельник сборная Саудовской Аравии победила команду Египта со счетом 2:1 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци планирует продолжить работу с командой после чемпионата мира. Об этом Пицци заявил на пресс-конференции.

В понедельник сборная Саудовской Аравии победила команду Египта со счетом 2:1 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. В активе подопечных Пицци по итогам мирового первенства три очка, команда не сумела пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе.

"Мы не ожидали такого результата в матче с Россией [0:5], мы все-таки хотели выиграть, - сказал Пицци. - Мы могли приспособиться к их игре и завершить матч по-другому, но не считаю, что для нас это все-таки была неудача. Что касается будущего, то федерация должна принять решение в ближайшие несколько дней. Я хотел бы продолжить тренировать команду".

Пицци тренирует сборную Саудовской Аравии с 2017 года.