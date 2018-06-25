Сборная Саудовской Аравии по футболу поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

Саудовская команда не сумела пробиться в плей-офф мирового первенства

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии поблагодарила Россию за высокий уровень организации чемпионата мира и комфортные условия. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер саудовской команды Хуан Антонио Пицци.

Ранее сборная Саудовской Аравии победила команду Египта со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. В активе подопечных Пицци по итогам мирового первенства три очка, однако команда не сумела пробиться в плей-офф турнира.

"Во всех городах нас исключительно хорошо принимали, - сказал Пицци. - Я несколько раз приезжал в страну, всегда нас принимали хорошо. Конечно, бывали различные нюансы, сегодня мы, например, приспосабливались к жаре. Но всегда мы были рады всему, что было здесь, все условия были хорошими".