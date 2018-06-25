Дворкович: матч сборных России и Уругвая с организационной точки зрения прошел по плану

Уругвайцы заняли первое место в группе, набрав девять очков, россияне - второе с шестью баллами, встреча завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:0

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вопросов по организации матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая не возникло. Об этом сообщил ТАСС председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Встреча заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира прошла в Самаре и завершилась в пользу сборной Уругвая - 3:0.