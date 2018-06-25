Черчесов назвал плюсом для сборной России возможность сыграть в "Лужниках" в 1/8 финала ЧМ

Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал возможность сыграть на московском стадионе "Лужники" в 1/8 финала единственным плюсом поражения от уругвайцев в заключительном матче на групповом этапе домашнего чемпионата мира. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Пожалуй, это единственный плюс. Но если бы от количества болельщиков зависели результаты, мы бы построили стадионы раз в пять больше. Мы хотели выиграть, не смотрели, где играем. А "Лужники" - это мой стадион", - сказал Черчесов.

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков, уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу первого раунда плей-офф проведут 30 июня в Сочи. Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по четыре очка после двух туров) и иранцы (три очка).