Черчесов: игра с уругвайцами стала для футболистов сборной пощечиной, это иногда полезно

Главный тренер национальной команды подчеркнул, что россиянам было тяжело играть вдесятером

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Заключительный матч группового этапа с уругвайцами стал для сборной России пощечиной, теперь необходимо проанализировать игру и через нее подготовиться к плей-офф чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российская команда уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет первая команда группы В, матчи в которой пройдут позднее в понедельник.

"Было сложно играть вдесятером, отыгрываться - тем более, - сказал Черчесов. - Мы сделали те замены, которые и планировали, потому что ситуация требовала усилить середину поля, чтобы появилась возможность забить гол и сравнять счет. Мы хотели сыграть сегодня положительно, даже вдесятером".