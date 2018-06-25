Черчесов: сборная России способна сделать правильные выводы из поражения от уругвайцев

По словам главного тренера российской сборной, команда достаточно сильна психологически

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу достаточно крепка психологически, чтобы сделать правильные выводы после поражения от уругвайцев на чемпионате мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, "пережить" - это неправильное слово. "Воспринять" - тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы", - сказал Черчесов.

"Внутренние состояние - это уже индивидуальная особенность, искусство быть готовым в нужный час", - добавил Черчесов.

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков, уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу первого раунда плей-офф проведут 30 июня в Сочи. Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по четыре очка после двух туров) и иранцы (три очка).