Мутко: матч с уругвайцами не сложился, но главный бой сборной России на ЧМ впереди

Вице-премьер РФ отметил хорошую организацию матча в Самаре

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко считает, что матч группового этапа с уругвайцами не удался сборной России, но претензий к самоотдаче нет, и главная игра на турнире ждет команду в 1/8 финала. Об этом он рассказал ТАСС.

"Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние - команда билась до конца, проявила характер. Вдесятером с такой командой биться сложно, а мы создали моментов не меньше, чем уругвайцы в полном составе. Надо относиться к этому как к футболу - это по-настоящему великая игра. Ты можешь мечтать, фантазировать, но все может получиться наоборот", - отметил Мутко.

"В футболе много факторов, в их числе есть везение. Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному - везения не было, пропустили мяч, потом удаление. Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет - бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в "барселонах" играет", - отметил Мутко.

Мутко подчеркнул, что сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира: "Мы будем играть в 1/8 финала, и это главное, давайте не забывать об этом. По-крупному эта игра сегодня мало что решала, все нормально. Главный бой - 1 июля, мы вернемся в "Лужники", которые исторически всегда были на нашей стороне. Главное - поддерживайте команду, она отдает игре все, спорт есть спорт, футбол есть футбол".

Вице-премьер РФ отметил хорошую организацию матча в Самаре. "Игра прошла на хорошем уровне, все организовано, самарцы просто молодцы - все от души, от сердца. Сделали настоящий футбольный праздник!", - сказал Мутко. Матч 1/8 финала сборная России проведет 1 июля в "Лужниках", соперник определится позднее.