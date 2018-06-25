Более 20 аргентинских болельщиков были лишены Fan ID за участие в драке в Нижнем Новгороде

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июня. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по футболу лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в понедельник министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
В своем Twitter она опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией". "Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион", - написала Буллрич.
Estos son los 24 violentos que provocaron la feroz pelea entre hinchadas antes del partido de Argentina y Croacia. Le pedimos a #Rusia el retiro del Fan ID.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 June 2018
Aquí, desde hoy, no entran a ninguna cancha.
Seguiremos firmes contra los vándalos que quieren pasar encima de la ley pic.twitter.com/f1uIT2vCCs
Встреча прошла 21 июня и завершилась победой сборной Хорватии со счетом 3:0. Позднее в интернете был размещен видеоролик с потасовкой болельщиков в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород". На 23-секундной записи видно, как несколько людей бьют ногами находящегося на полу мужчину, в потасовку вмешиваются другие фанаты в попытках прекратить конфликт.
Ранее Буллрич сообщила, что правительство южноамериканской республики попросило власти России задержать и выслать из страны аргентинцев, участвовавших в драке.