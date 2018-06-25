Более 20 аргентинских болельщиков были лишены Fan ID за участие в драке в Нижнем Новгороде

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала фотографии аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июня. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по футболу лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в понедельник министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

В своем Twitter она опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией". "Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион", - написала Буллрич.