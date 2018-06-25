Колобков: сборную России не в чем упрекнуть после матча ЧМ с уругвайцами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборную России нельзя упрекнуть за проигрыш команде Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".
"Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное, но ребята бились до финального свистка. Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки - следующая игра пройдет 1 июля в "Лужниках", а своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером", - сказал Колобков.
Соперники сборных России и Уругвая определятся по итогам матчей Испания - Марокко и Иран - Португалия в группе В, которые состоятся позднее в понедельник. На места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по четыре очка после двух туров) и иранцы (три очка).