Колобков: сборную России не в чем упрекнуть после матча ЧМ с уругвайцами

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборную России нельзя упрекнуть за проигрыш команде Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".