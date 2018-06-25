Поздняков: российские футболисты бились до последнего в матче ЧМ с уругвайцами

Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу билась до конца в заключительном матче группового этапа со сборной Уругвая, несмотря на то, что уже обеспечила себе выход в стадию плей-офф чемпионата - это самое важное для ее болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"С моей точки зрения, счет не по игре, потому что наши футболисты как минимум на один гол наиграли в своих моментах. Другое дело, что в предыдущих двух играх мы стопроцентно реализовывали свои моменты, сегодня - нет. С точки зрения всего турнира, ничего страшного не произошло, главное - команда билась до последнего, это видно, и это очень важно для всех болельщиков", - подчеркнул Поздняков.

"Сегодня главный тренер сборной Станислав Черчесов дал поиграть тем, кто не принимал участия в предыдущих двух играх, все логично. А 1/8 финала чемпионата - это уже совсем другая история", - добавил глава ОКР.

Сборная России сыграет матч 1/8 финала 1 июля в столичных "Лужниках", начало - 17:00. Соперником россиян станет команда, занявшая первое место в группе В, где на лидерство претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.