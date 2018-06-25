Суарес: сборная Уругвая смогла раскрепоститься в матче чемпионата мира с россиянами

Сборная Уругвая обыграла команду России в матче заключительного тура группового этапа турнира со счетом 3:0

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Уругвая в матче с командой России удалось показать более раскрепощенную игру, чем в предыдущих встречах чемпионата мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, признанный лучшим игроком матча.

Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Обе команды еще до этого матча обеспечили себе место в плей-офф.

"Очевидно, в первых двух мачтах мы старались сыграть аккуратнее, так как цена ошибки была высока. Сегодня мы вышли с другим настроением, так как у нас была другая перспектива. Мы лучше справились с давлением", - отметил Суарес.