Суарес: сборная Уругвая смогла раскрепоститься в матче чемпионата мира с россиянами

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Уругвая в матче с командой России удалось показать более раскрепощенную игру, чем в предыдущих встречах чемпионата мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, признанный лучшим игроком матча.
Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Обе команды еще до этого матча обеспечили себе место в плей-офф.
"Очевидно, в первых двух мачтах мы старались сыграть аккуратнее, так как цена ошибки была высока. Сегодня мы вышли с другим настроением, так как у нас была другая перспектива. Мы лучше справились с давлением", - отметил Суарес.
"Это то, чего мы хотели, - продолжил он. - Мы хотели прибавлять по ходу турнира. После двух побед со счетом 1:0, мы хотели забить побольше. Нам нужно было прибавить в реализации".
"Мы сделали историю, Уругвай впервые в истории выиграл все три матча в группе", - добавил форвард.
Уругвайцы стали первыми в группе A и 30 июня в Сочи сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B. Ранее уругвайцы обыграли команды Египта и Саудовской Аравии со счетом 1:0. Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе.