Сотни болельщиков с тортами встретили сборную Аргентины, перекрыв часть улицы в Петербурге

Во вторник сборная Нигерии сыграет с аргентинцами в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотни болельщиков сборной Аргентины, которая прилетела сегодня в Северную столицу, встретили спортсменов с флагами и тортами в руках, частично перекрыв улицу в историческом центре Петербурга рядом с отелем, где поселились футболисты, передает корр. ТАСС.

"Это лучшая команда в мире", - кричали болельщики сборной Аргентины.

Их у отеля в Биржевом проезде в историческом центре Северной столицы собралось сегодня более двух сотен, многие из которых держали в руках торты и распевали поздравления с днем рождения нападающему Лионелю Месси, которому накануне исполнился 31 год. Половину Биржевого перекрыли сотрудники ОМОН и ДПС, оставшуюся половину - болельщики, некоторые забрались на окна вторых этажей зданий напротив отеля, где поселилась сборная Аргентины.

Во вторник сборная Нигерии сыграет с аргентинцами в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург". Аргентинские болельщики громко пели гимн, размахивая национальными флагами, часть из которых в итоге оказалась закреплена на здании отеля и на ближайших домах.

Аргентина в Петербурге

Некоторые из аргентинских болельщиков уже побывали сегодня в фан-зоне в центре Петербурга. Пожалуй, самым юным из них стал трехмесячный Филипп, который прибыл на Конюшенную площадь в повязке на голове с символикой команды и специальной переноске на груди у своего отца. Их сопровождали еще двое братьев и мама.

"У Филиппа тоже есть Fan ID, он хорошо себя ведет. Вы знаете, аргентинцы - они такие большие фанаты футбола. Их огромное количество сюда приехало. Пока были только в Питере, потом поедем в Москву на два дня и вернемся домой", - призналась мать Филиппа Елена, которая вместе с мужем аргентинцем и детьми проживает в Ирландии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Лагорио уже заявил журналистам, что с оптимизмом ждет матча своей национальной команды со сборной Нигерии.

"Я большой фанат футбола, как дипломаты говорят, ничего еще не решено, пока все не решено. Я оптимист, дипломат должен быть оптимистом, дипломатия не позволяет говорить о цифрах, но я надеюсь на хорошую игру. Вы посмотрите на стадионе, если увидите человека в костюме который кричит "Гол", и, я надеюсь, что это буду я", - сказал посол.

Также аргентинский дипломат отметил высокий уровень организации ЧМ-2018. "Российская Федерация прекрасно организовала чемпионат, она выделяется по своей огромной территории, по своему культурному наследию, а теперь еще и по организации чемпионата", - сказал посол.